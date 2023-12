Impallomeni: “Pioli? È in crisi, ma andrei avanti con lui”

Intervistato a Tmw Radio, Stefano Impallomeni ha parlato del Milan e del difficile momento che vive Stefano Pioli : "Arrivi in una crisi per vari motivi. Pioli è stato molto abile nel trovare una sintesi dopo i tanti acquisti, ora noto invece un Milan che ha invertito il processo di sviluppo. E' in difficoltà ma gli infortuni fanno la differenza".

Infine, l'ex calciatore ha concluso: "Pioli è entrato in crisi perché non ha i giocatori. In questo momento io andrei avanti con lui, non appoggio la soluzione Abate-Ibrahimovic. Il Milan è una cosa importante, mi sembra ci sia una vocazione troppo offensiva".