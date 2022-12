Impallomeni: “Pioli viene bistrattato, merita un’attenzione diversa” | News

Stefano Impallomeni, ex calciatore, ha espresso il suo pensiero sull'allenatore del Milan Stefano Pioli: ecco cosa ha detto

Intervenuto su 'TMW Radio', Stefano Impallomeni ha parlato di Stefano Pioli. Queste le sue dichiarazioni: "Perché Pioli viene bistrattato? Perché è un uomo normale, grande lavoratore che ha fatto tanta gavetta e non ruba la scena. Pioli merita un'attenzione diversa, ma la critica si sa che sceglie il personaggio. Spalletti ancora non ha marcato con un trofeo e quindi entri nella storia se fai qualcosa in termini di titoli". Calciomercato Milan, scambio da urlo con il Manchester City.