Impallomeni: “Napoli? Se sbaglia con il Milan la lotta scudetto è finita”

Intervenuto a Tmw Radio, Stefano Impallomeni ha parlato così del Milan in vista della sfida di campionato contro il Napoli programmata dopo la sosta: "Se ci può essere la fuga dell'Inter? Sì, ma nel giorno favorevole al Napoli è uscita fuori l'Inter. L'Inter ha dalla sua il fatto che dovrà fare poche valigie per le trasferte, non ci saranno troppi stress logistici. L'Inter è cresciuta, è tornata, e il Napoli se inforca Milan e Bologna e l'Inter è finita. L'Inter se gioca con i giri giusti le vince tutte, è due categorie sopra le altre".

Fabregas giusto per il Milan? Impallomeni: "Mai esaltare, serve equilibrio"

Infine, l'ex calciatore ha concluso con un pensiero su Cesc Fabregas, allenatore accostato anche al Milan: "Mai esaltare, serve equilibrio. Però siamo di fronte a un allenatore che, come ha detto Ranieri, diventerà molto bravo. Non è solo un promotore di idee, ha qualcosa in più. Rispetto a Motta è più empatico e sodale con la squadra".