Impallomeni: “Napoli-Milan? Conte ha più soluzioni per la partita”

Intervenuto a Tmw Radio, Stefano Impallomeni ha parlato in vista della sfida di campionato tra Napoli e Milan: "Non so come partirà, ma al di là di tutto Conte avrà più soluzioni per mettere a posto la partita. Meglio che partano subito Neres e Anguissa, è un'altra squadra con più tecnica, quantità e qualità. Credo però il 4-3-3 serva per rimanere a ridosso dell'Inter. Se il Napoli sbaglia tra Milan e Bologna la corsa si chiude".