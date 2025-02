Impallomeni: “Milan? Uno spogliatoio pieno di ego da governare”

Intervistato a Tmw Radio, Stefano Impallomeni ha parlato del Milan , della Juventus e dell' Atalanta dopo le eliminazioni dalla Champions League : "Tra le tre, la Juventus è quella che ha sorpreso maggiormente perché aveva due risultati su tre. Non entro nella valutazione generale, però la Juve è stata demolita ieri. Come sviluppo gara, voglia, determinazione, si vedeva che il PSV voleva passare il turno, l'ha meritata tutta la vittoria. Chi deve avere più rimpianti invece è il Milan, perché rispetto alle altre aveva la squadra più scarsa".

Infine, l'ex calciatore ha concluso: "Thiago Motta? Per me è un buon allenatore ma a volte distaccato dalla realtà, ha visioni discutibili, fa scelte e cambi discutibili, mentre il gruppo vuole stabilità. C'è questa continua competizione che a volte fa bene, altre no. Se sei in un anno di alti e bassi, la turnazione non fa bene. La Juve ha deluso perché non ha saputo interpretare la partita. Chi rischia il quarto posto tra Milan e Juventus? Il Milan. Vedo uno spogliatoio pieno di ego da governare".