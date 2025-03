Impallomeni: “Milan? Serve un uomo adatto alla storia del club”

Intervenuto a Tmw Radio, Stefano Impallomeni ha parlato del Milan e del momento che vivono i rossoneri di Sergio Conceicao : "Serve un uomo adatto alla storia del club. Con Pioli è stato fatto un lavoro faticosissimo, forse sottovalutato, ma non c'è percezione di continuità. Serve un uomo di calcio, con la testa sulle spalle".

Infine, l'ex calciatore ha ricordato così Bruno Pizzul: "Un gigante del giornalismo sportivo. Mi piaceva come interpretava il ruolo di telecronista, accompagnava l'evento e non era mai protagonista. Mi ricordo che fece una finale dell'U17 in cui giocavo contro la Germania, che perdemmo, e fu lui a fare la telecronaca, con la stessa umiltà e grandezza. Era un uomo colto e raffinato, ci lascia una grande persona. Uno di grandi valori, determinato, un grande professionista".