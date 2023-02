Impallomeni: “Milan e Napoli hanno vinto unendo bilanci e tecnica”

Stefano Impallomeni, ex calciatore, ha sottolineato come Milan e Napoli siano riuscite a vincere unendo bilanci e contenuti tecnici

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nella trasmissione Maracanà, Stefano Impallomeni ha rilasciato alcune dichiarazioni, soffermandosi in modo particolare sulla Roma . L'ex calciatore ha voluto fare un paragone tra i giallorossi e società come Milan e Napoli , le quali sono state in grado di vincere unendo i bilanci ai contenuti tecnici. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Stefano Impallomeni su Milan e Napoli

"Napoli e Milan hanno insegnato come si può vincere, unendo i bilanci ai contenuti tecnici. Per me nella Roma regna l'unione, non c'è nulla di clamoroso".