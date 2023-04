Impallomeni: “Il Milan ha dato una suonata al Napoli, è stato scintillante”

Stefano Impallomeni ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al match tra Napoli e Milan, dominato per 0-4 dai rossoneri

L'ex calciatore Stefano Impallomeni è intervenuto nel consueto appuntamento con TMW Radio, nella trasmissione Maracanà, parlando dei principali risultati dell'ultimo turno di Serie A . L'opinionista si è soffermato in modo particolare sul big match del 'Maradona', sostenendo come il Milan abbia dato una suonata incredibile al Napoli e si sia dimostrato scintillante. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Stefano Impallomeni su Milan e Napoli

Sul Milan: "Ha dato una suonata incredibile al Napoli. E' stato scintillante, ancora più forte dello scorso anno. Ieri il Milan sembrava il Napoli e viceversa, in un incanto ha ritrovato tutto. Ma ora vedremo come continuerà. Una partita perfetta per i rossoneri. Chiudendo le fasce, il Napoli va in difficoltà".