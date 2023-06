Impallomeni: “Milan? Maldini ha plasmato il gruppo che vinto lo scudetto”

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato del Milan e dell'addio di Paolo Maldini . Per l'ex calciatore, infatti, la rottura fra la dirigenza rossonera e l'ex capitano non porterà a temi fortunati per Gerry Cardinale , Tuttavia, secondo Impallomeni, i tifosi del Milan devono comunque rimanere ottimisti in vista del cammino intrapreso. Ecco le sue parole.

"L'addio di Maldini fa notizia. Lui e altri hanno plasmato questo gruppo che ha vinto lo Scudetto ed è tornato in Champions. Non sarà facile per Cardinale dopo questa decisione, ma i tifosi devono comunque rimanere ottimisti. Per me il prossimo anno ci saranno 6-7 squadre sullo stesso livello, farà la differenza la condizione fisica, i colpi, la fortuna. E' il progetto dei dadi". LEGGI ANCHE: Milan, ciao Brahim. Vantaggi e svantaggi dell'addio dello spagnolo