Impallomeni: “Il Milan deve ritrovare sé stesso, ma troppi infortuni…”

Intervistato da Tmw Radio, Stefano Impallomeni ha parlato del Milan e dei tanti infortuni che affliggono i rossoneri. Secondo l'ex calciatore, infatti, il Milan deve affrontare il problema relativo agli infortuni muscolari, poiché con tutte queste assenze rischia di trovarsi in difficoltà anche con le squadre di media-bassa classifica. Ecco le parole di Impallomeni .

"Sono troppi gli infortuni muscolari, è un record. E' un problema serio da affrontare. E' vero, 12 giornate non sono niente, ma non avrà a disposizione di giocatori importanti anche nelle prossime settimane. In alcune partite puoi soffrire anche con le medio-piccole. Il Milan deve ritrovare se stesso e gli uomini più importanti che le fanno fare la differenza". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Il Newcastle irrompe nella corsa al bomber Guirassy >>>