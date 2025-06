Impallomeni: “Milan? Anche senza Reijnders può essere competitivo”

Intervenuto a Tmw Radio, Stefano Impallomeni ha parlato così del Milan dopo la dolorosa cessione di Tijjani Reijnders : "Può restare competitivo il Milan. E' molto forte come squadra, Allegri e Tare hanno le competenze e la mentalità giusta. Si giocherà una volta a settimana, si dovrà irrobustire ma va data fiducia a Tare e Allegri in questo lavoro di ricostruzione".

Impallomeni: "Vlahovic-Juventus storia finita. Milan? Allegri e Tare..."

L'ex calciatore ha poi continuato con un pensiero su Dusan Vlahovic, attaccante accostato anche al Milan: "Comolli pare aver aperto a una conferma, ma non so. Mi sembra un calciatore che ha vissuto l'ambiente ma che la storia sia finita. Ormai è meglio che vada via. Ha fatto due anni faticosi, ogni anno lo vedo come l'altro".