Il sogno di Berlusconi: “Milan vincitore della Champions League”

Silvio Berlusconi, ex presidente del Milan, nell'intervista rilasciata al quotidiano "Il Mattino" ha svelato di avere sogno

Silvio Berlusconi, ex presidente de Milan, ora patron del Monza, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del quotidiano "Il Mattino". Berlusconi, oltre che parlare ovviamente di politica, si è soffermato anche sul calcio, la sua grande passione. In primo piano il Monza, il Milan, ma anche a sorpresa il Napoli:

"Ci teniamo a fare bene a Monza, vogliamo far gioire i nostri tifosi. Ho un sogno: Monza promosso in Serie A, Napoli campione d'Italia e Milan vincitore della Champions League. Lo meritano. Firmerei subito". Il suo sogno si realizzerà? Nel calcio tutto può succedere... Intanto il Milan pensa a un grande colpo a costo zero.