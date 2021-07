Il retroscena di Carnevali su Locatelli: “Ecco cosa provò a fare Galliani”

Adriano Galliani, ex AD del Milan oggi al Monza, e Giovanni Carnevali, AD del Sassuolo, hanno svelato un retroscena su Manuel Locatelli

Adriano Galliani, ex AD del Milan oggi al Monza, e Giovanni Carnevali, AD del Sassuolo, hanno svelato un retroscena su Manuel Locatelli. Il club neroverde lo strappò al Milan giovanissimo, assicurandosi uno dei migliori centrocampisti italiani attualmente in circolazione. Ma Galliani (nonostante all'epoca non fosse più al Milan) da grande tifoso rossonero, provò ad inserirsi nella trattativa. Di seguito il simpatico siparietto riportato da 'Sky Sport'.