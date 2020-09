Ielpo sul Milan: “Sia Gabbia che Colombo possono dare una grande mano”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Intervenuto ai microfoni di Milan TV, Mario Ielpo, ex portiere del Milan negli anni ’90, ha parlato dei giovani che, provenienti dal settore giovanile del Milan, si stanno mettendo in mostra anche in prima squadra.

Ielpo ha dichiarato: “Abbiamo fatto emergere dei nuovi titolari, gente che può partecipare pienamente alla rosa. Nomi come Matteo Gabbia e Lorenzo Colombo possono essere molto utili alla squadra in caso di necessità come in questo periodo. In difesa però, considerate le assenze di Mateo Musacchio e Leo Duarte, è giusto intervenire con un innesto”.

