Ielpo sul Milan: “La squadra fisicamente c’è”

Intervenuto ai microfoni di Radio 24 durante la trasmissione Tutti Convocati, Mario Ielpo ha parlato del Milan. “L’unica partita bucata dal Milan è stata quella contro lo Spezia, le altre ci stanno. I rossoneri hanno giocato più di tutti. Con il Verona abbiamo visto che la squadra fisicamente c’era, non vanno forzati i rientri degli acciaccati”. Intanto non è ancora arrivato il rinnovo di Donnarumma: il PSG è in agguato.