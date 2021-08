Icardi in Serie A, Wanda Nara: “I nostri figli amano l’Italia, vogliono tornare”

Mauro Icardi potrebbe tornare in Serie A? Wanda Nara rivela che i figli amano l'Italia e vorrebbero tornarci, sebbene a Parigi stiano bene

Ma dove potrebbe andare Icardi? Sottolineando come queste siano solo ipotesi da fantamercato, il Milan potrebbe puntare sull'argentino per la prossima stagione, qualora Zlatan Ibrahimovic dovesse dire addio al calcio giocato. Anche la Juventus da anni monitora il giocatore, ma non ha mai provato l'affondo decisivo: l'anno prossimo Cristiano Ronaldo saluterà la Vecchia Signora, probabilmente proprio per andare in direzione Parigi. Non si sa mai che Icardi possa fare il percorso inverso. E infine, che dire dell'Inter? I nerazzurri sono alla ricerca di un sostituto di Romelu Lukaku, passato al Chelsea per una cifra record. Il ritorno dell'argentino in maglia Inter sarebbe clamoroso, soprattutto in virtù di quanto accaduto 3 anni fa. Ma il calciomercato è pazzo, mai dire mai... Ecco le Top News di oggi sul calciomercato del Milan: Grillitsch idea concreta, Pobega va al Torino