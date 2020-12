Ibrahimovic: “Vorrei il cervello di Zlatan nel corpo di un 25enne!”

Le parole di Ibrahimovic sul suo fisico

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni della UEFA. Lo svedese ha parlato della sua forma fisica attuale rispetto al passato. Le dichiarazioni: "Vorrei il cervello di Zlatan nel corpo di un 25enne! Oggi mi stanco prima rispetto a quando ero più giovane. Dormo molto perché ho bisogno di recuperare di più. Diciamo che in passato dopo le partite impiegavo un giorno per recuperare, stare bene ed essere nuovamente fresco. Oggi mi servono dai due ai tre giorni, che è una cosa normale per la mia età".