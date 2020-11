Ibrahimovic: “Voglio insegnare a tutti cos’è il Milan nel mondo”

Milan, il senso d’appartenenza di Zlatan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic, intervistato dalla ‘UEFA’, ha spiegato la sua missione da quando è ritornato al Milan. Che senso d’appartenenza per lo svedese! Le dichiarazioni: “La vita è tutta una questione di sfide. Sentivo di aver fatto abbastanza e ho iniziato a pensare se continuare o meno. Per me era una grande sfida tornare qui per cercare di cambiare la mentalità, per provare a cambiare la situazione, per trasmettere alla squadra, ai giocatori, che cosa fosse il Milan. Il Milan che conosco io, che tutto il mondo conosce”. Clicca qui per leggere l’intervista integrale di Ibra >>>