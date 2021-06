Ibrahimovic: “Superlega? Ecco cosa penso” | Calcio News

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha parlato anche della Superlega

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Ibrahimovic ha parlato anche della Superlega: "Non sono molto informato, ma posso immaginare i motivi che hanno spinto quei club ad agire: soffrono economicamente, hanno cercato una strada per riprendersi. Piuttosto, è strano che in certi Paesi come l’Inghilterra sia diventato un affare fra tifosi e club e nessuno abbia chiesto niente ai giocatori che mettono in scena lo spettacolo. Siamo noi che dovremmo giocare di più o di meno". Intanto ecco le parole di Zlatan Ibrahimovic alla Gazzetta dello Sport.