Ibrahimovic a ‘Che tempo che fa’ : “Ho fatto il video in moto così mi credevano”

Le parole di Ibrahimovic a ‘Che tempo che fa’

Ospite a ‘Che tempo che fa’, Zlatan Ibrahimovic ha commentato il motivo per il quale ha fatto il video sulla moto, in viaggio da Milano a Sanremo. “Ho fatto il video così la gente mi credeva, sembrava troppa assurda una storia del genere senza una testimonianza dell’evento. Il motociclista? Mi aveva chiesto una foto ma gli dissi che l’avremmo fatta successivamente, lo avrei messo in contatto con il mio entourage. Lui ha detto ‘no, è troppo tardi e devo andare’. E’ stato molto gentile, lo ringrazio”. Ecco le parole di Pioli al termine di Verona-Milan.