Ibrahimovic: “Psg? Senza di me non sarebbe diventato com’è adesso”

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha parlato del suo passato al Psg e lo ha fatto, come sempre, con i modi che lo contraddistinguono

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha parlato del suo passato al Psg e lo ha fatto, come sempre, con i modi che lo contraddistinguono. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Telefoot': "Bei ricordi. Sono stato uno dei primi ad arrivare lì quando il club è stato rilevato. Ho visto il cambiamento in poco tempo. Ne ho fatto parte dagli inizi e sono fiero, perché senza di me il PSG non sarebbe diventato ciò che è diventato. Non sono andato a Parigi per soldi o per la città, ma per cambiare tutto". Segui con noi il live testuale di Roma-Milan