Ibrahimovic-Lukaku, botta e risposta: “Non c’è assolutamente rancore”

" È un guerriero, un giocatore che è stato al top per tanti anni e che va rispettato. Tanto di cappello per ciò che fa a quell'età... Non c'è assolutamente rancore nei suoi confronti, solo rispetto".

Pronta la risposta di Ibrahimovic: "Ha segnato i suoi gol, quindi è felice. Se ora siamo amici dopo che mi ha fatto i complimenti? Non l'ho visto, quello che succede in campo rimane in campo". Milan, Morata tra sogno e realtà: ecco come verrebbe gestito da Pioli