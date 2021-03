Ibrahimovic: “La mia forza? Puoi addomesticare un leone, non Zlatan”

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Champions Journal. Ecco cosa ha detto

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Champions Journal. Ecco le parole di Ibrahimovic: "Ho 39 anni, con quello che ho fatto potrei non lavorare più e fare comunque un'ottima vita d'ora in poi, ma ho sempre questa grande passione per quello che faccio. Voglio sempre di più. Non vedo molti giocatori fare quello che faccio alla mia età: dopo i 30 anni normalmente inizia la fase calante per un giocatore e arriva il ritiro, io dopo i 30 sono diventato ancora più forte".