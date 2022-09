Ibrahimovic: “Il Milan? Se non mi fosse piaciuto non sarei stato qui”

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, è attualmente fermo per infortunio. Il bomber di Malmö, classe 1981, come noto tornerà in campo soltanto all'inizio del prossimo anno. In estate, però, in pieno calciomercato, ha rinnovato il suo contratto con il Diavolo, scaduto a giugno, per un'ulteriore stagione. Segno che, oltre a non voler smettere, Zlatan ha davvero piacere a giocare in questo Milan. "Questo è chiaro - ha detto oggi Ibra a 'La Gazzetta dello Sport' -. Se non mi fosse piaciuto, non sarei stato qui". Leggi qui le dichiarazioni integrali di Ibra >>>