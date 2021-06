Ibrahimovic: “Famiglia? Cerchiamo una soluzione per averla vicino”

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha parlato della lontananza con la propria famiglia. Queste le dichiarazioni

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Lo svedese ha parlato della lontananza con la propria famiglia. Queste le dichiarazioni. "Stiamo cercando la soluzione per portare tutti più vicini. L'importante è che tutti stiano bene e a loro agio dove si trovano. Organizzare per otto mesi non è semplice, ma stiamo cercando una soluzione. Il problema è che quando sono in Svezia mi manca Milano e quando sono a Milano mi manca la Svezia".