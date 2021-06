Ibrahimovic: “Donnarumma? Sarebbe potuto diventare come Maldini”

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha parlato di Gianluigi Donnarumma

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Ibrahimovic, tra le tante cose, ha parlato di Gianluigi Donnarumma. Il portiere non rinnoverà il suo contratto con il Milan, in scadenza a giugno: "Se sono dispiaciuto? Molto. Lei mi ha chiesto prima se i giocatori guadagnano troppo, adesso faccio io una domanda: che valore ha Donnarumma? È cresciuto nel Milan, poteva essere il portiere della squadra per vent’anni, magari venti no perché non è Ibra». Risata. «Ma è il più forte del mondo. Sarebbe potuto diventare Mister Milan, come Paolo Maldini. Che valore si poteva dare a Maldini? Non c’è una misura. Se Gigio va via o no non lo so. Serve essere in due per ballare il tango. Io gli direi di restare al Milan fino alla fine". Ecco le altre dichiarazioni di Ibrahimovic.