Ibrahimovic: “Continuerò il più a lungo possibile: con Svezia e Milan”

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, non ha alcuna intenzione di ritirarsi dal calcio giocato, nonostante il mancato approdo ai Mondiali

Zlatan Ibrahimovic , attaccante del Milan , non prenderà parte ai Mondiali in Qatar . Ieri sera, infatti, la sua Svezia , a Chorzów , è stata sconfitta 0-2 dalla Polonia nella finale dei playoff. Ibra, però, non sembra avere alcuna intenzione di smettere di giocare a calcio. Questo nonostante il prossimo 3 ottobre compirà ben 41 anni .

Lo ha dichiarato nelle scorse ore lo stesso Zlatan, al termine della gara persa contro la selezione di Robert Lewandowski. "Finche rimarrò in forma, potrò giocare e contribuire in qualche modo, ci spero ancora - ha riportato gianlucadimarzio.com -. Continuerò il più a lungo possibile, e questo vale per la Nazionale ma anche per il Milan".