Ibrahimovic: “Capello mi ha insegnato la disciplina, ho imparato tanto”

Presente al 'Globe Soccer Awards', Zlatan Ibrahimovic ha parlato del suo rapporto con Fabio Capello ai tempi della Juventus. Queste le sue dichiarazioni: "Mi ha fatto grande, ma mi ha anche rotto… Quando sono arrivato alla Juve, il primo giorno ero entusiasta di essere finalmente in una grande squadra. Vedo Capello e lo saluto, 'buongiorno Mister'. Lui sfogliava la Gazzetta dello Sport, e non alzò gli occhi e non mi rispose. E dopo 10 minuti ancora aspettavo… Ho imparato molto da lui, mi ha insegnato la disciplina".