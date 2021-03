Ibrahimovic a ‘Che tempo che fa’: “Con Galliani ho un rapporto splendido”

Ibrahimovic su Galliani: “Mi ha fatto tornare il sorriso”

Zlatan Ibrahimovic, intervenuto a ‘Che tempo che fa’, tra le tante cose ha parlato del rapporto tra lui e Adriano Galliani. “Gli voglio troppo bene, abbiamo uno splendido rapporto. A Barcellona non ero contento, lui mi ha portato al Milan e mi ha fatto tornare il sorriso. Prima di essere ceduto al PSG volevo avere una riunione con lui e gli ho chiesto di non chiamarmi per tutta l’estate. A due giorni dalla fine del mercato, mi ha chiamato e sono stato ceduto. Alla fine è andata bene, anche se non gli ho parlato per qualche mese”. Leggi l’intervento completo di Ibrahimovic a ‘Che tempo che fa’.