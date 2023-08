Intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l'ormai ex difensore della Roma , Roger Ibanez , ha parlato dei motivi che lo hanno portato a trasferirsi in Arabia Saudita : "Volevo un’altra sfida. Io sono stato tra gli ultimi ad arrivare nella SPL e il fatto di essere stato preceduto da tanti grandissimi nomi mi ha fatto pensare che la Saudi Pro League ha le potenzialità tecniche ed economiche per diventare un grande campionato".

Il brasiliano ha poi continuato: "Oggi in squadra con me c’erano tre giocatori che hanno vinto la Champions, e mica anni fa, da poco: Firmino, Mendy e Mahrez, campione in carica. Per me questo diventerà un grande campionato, e sono contento di essere qui dall’inizio".