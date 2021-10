Iachini: “Il Milan gioca a memoria. Il campionato è molto lungo”

Beppe Iachini, ex allenatore della Fiorentina tra le altre, ha parlato del momento del Milan e della lotta per i primi posti

Beppe Iachini, ex allenatore della Fiorentina tra le altre, ha parlato del momento del Milan e della lotta per i primi posti. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio': "Il Napoli e il Milan hanno fatto le partenze migliori, ma anche l'Inter è partita bene, togliendo il ko con la Lazio. Il campionato è ancora molto lungo, la lotta è aperta ad altre squadre. Ci sono anche le Coppe e con tre partite a settimana il rischio è sempre dietro l'angolo. La rosa lunga, gli infortuni, saranno determinanti per le sorti di tutti. Certo, il Napoli si vede che ha qualità, Spalletti ha portato le sue idee, il Milan è ben condotto da Pioli e gioca a memoria".