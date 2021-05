Higuain torna al gol dopo la morte della mamma: “Non sono un robot”

Gonzalo Higuain è tornato al gol dopo la scomparsa della madre. Queste le dichiarazioni dell'argentino dopo il difficile momento personale

Un momento personale complicato quello vissuto da Gonzalo Higuain coinciso con la morte della mamma. Dopo il buon inizio in campionato, l'argentino ha avuto un blocco mentale che non gli ha permesso di esprimersi al massimo. Contro il Cincinnati, però, il ritorno al gol con una doppietta decisiva per il suo Inter Miami. Queste le sue dichiarazioni nel post-partita: "La verità è che è stato un momento molto difficile. Perdere la propria madre è molto doloroso, considerando anche il rapporto che avevo con lei. Ero in un buon momento avendo segnato contro LA e Philadelphia. Ma poi sono stati colpito da questa notizia che mi ha fatto male. Ho perso alcuni allenamenti e quando sono tornato non è stato facile. La mia testa non era nel posto giusto, ma dovevo tornare per aiutare la squadra. Sapevo che mia mamma mi stava guardando dall'alto volendo che continuassi a segnare. Ho avuto un colloquio con il tecnico, gli ho detto che sono un essere umano e non un robot, ma sapevo di dover migliorare per uscire da questa situazione. Queste reti sono per lei e per la mia famiglia".