Henry: “Il Var uccide la gioia del gioco. Dopo segnato, non sai se esultare”

Thierry Henry, ex calciatore dell'Arsenal tra le altre, ha espresso il suo pensiero in merito all'utilizzo del Var: ecco le sue parole

Intervenuto durante il 'Leader Weeks Sport Business' a Londra, Thierry Henry ha parlato così del Var: "Uccide la gioia del gioco, non è abbastanza veloce. Dopo aver segnato, non sai nemmeno se esultare. Esulto? Non esulto? Nel calcio siamo sempre indietro, abbiamo tanto da imparare".