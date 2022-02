Helveg: “Tonali mi piace molto, importante per la squadra. Sullo scudetto…”

Thomas Helveg, ex difensore del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni su Sandro Tonali e sulla possibilità di vincere lo scudetto

Intervenuto sul canale Twitch del Milan, Thomas Helveg ha rilasciato delle dichiarazioni su Sandro Tonali. Questo l'intervento dell'ex difensore rossonero: "Tonali è cresciuto, è importantissimo per la squadra. Mi piace molto. Ha grinta, voglia di vincere, ma sa anche vedere bene la partita. Tecnicamente è forte, ci sa fare. E' un ragazzo e un giocatore molto buono. Scudetto? Speriamo bene. Siamo a metà febbraio e la strada è ancora lunghissima, ma io sono ottimista. Anche io dalla Danimarca mi carico per questo Milan. Ci sono tante partite da superare e da vincere. Quando vedo la classifica penso a quanta differenza possano fare vincere partite in fila: la prossima è sempre la partita più importante. Quando giocai io a Salerno fu una partita dura. Ci sono posti in cui si fatica di brutto: a Salerno non fu facile e non sarà facile". Milan, le top news di oggi: nome a sorpresa. Ibrahimovic, c'è l'offerta.