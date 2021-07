Helveg su Damsgaard: “E’ molto bravo e furbo, ma deve crescere ancora”

Thomas Helveg, ex difensore del Milan, ha parlato del connazionale e obiettivo di mercato rossonero Mikkel Damsgaard. Le dichiarazioni

Thomas Helveg, ex difensore del Milan, ha parlato del connazionale e obiettivo di mercato rossonero Mikkel Damsgaard. Le dichiarazioni ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb': "Damsgaard? Mi piace tantissimo. Fisicamente sembra uno che non abbia nel contatto fisico il suo punto forte, però con i piedi è molto bravo e anche furbo, si mette sempre in posizioni buone e riesce a fare la differenza. Però è ancora giovane, deve crescere. In questa avventura con la Nazionale sta guadagnando esperienza e si sta costruendo il futuro".