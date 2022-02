Helveg: “Pioli? Deve avere le palle per guidare il Milan. Su Theo…” | News

Thomas Helveg, ex difensore rossonero, ha rilasciato delle belle dichiarazioni nei confronti dell'allenatore del Milan Stefano Pioli

Intervenuto sul canale Twitch del Milan, Thomas Helveg ha parlato di Stefano Pioli. Queste le dichiarazioni dell'ex difensore rossonero: "Pioli deve essere uno simpatico. Ho avuto il piacere di salutarlo alla festa dei 120 anni del Milan e mi ha dato subito l'impressione di essere una persona a posto: simpatica, umile e non è facile guidando il Milan. Deve avere le palle per guidare il Milan: ci sono sempre situazioni in cui non è semplice e con tutti questi campioni in squadra c'è bisogno di una guida con una mano forte, che non trema. Nel calcio di oggi poi bisogna avere un rapporto amichevole con i ragazzi. Quello che vedo io da lontano è che Pioli stia facendo tutto benissimo. Theo Hernandez? Mi piace da morire. È uno che porta la grinta in campo, spinge, non molla mai e dà l'anima per la squadra. Magari ogni tanto va oltre la linea, ma lo facevo anche io ogni tanto e problemi non ce ne sono. Con Leao mi piace tantissimo vederli in campo".