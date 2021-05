Hauge: “Milan club incredibile, quest’anno ho dimostrato le mie qualità”

Jens Petter Hauge, esterno d'attacco del Milan, ha parlato del suo cambio di vita dopo l'addio al Bodø-Glimt. Queste le dichiarazioni

ai microfoni del canale norvegese 'TV2': "E' stato un cambio di vita radicale per me sia nella quotidianità che nel modo di allenarmi che nel giocare con alcuni dei più grandi calciatori del mondo. Il Milan è un club incredibile e Milano è una città che vive di calcio e in cui il pallone significa quasi tutto. Mi ha insegnato tantissimo. Guardando a come sono andate le cose quest'anno, sento di essermi mostrato a un livello completamente nuovo e ho dimostrato le mie qualità".