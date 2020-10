Hauge: “Il Milan è uno dei club più grandi al mondo”

Le parole di Hauge

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Jens Petter Hauge, neo giocatore del Milan, ha parlato attraverso il sito del Bodo/Glimt. Queste le sue dichiarazioni a proposito del club rossonero: “Mi sento molto bene. Il Milan è uno dei club più grandi del mondo con sette Champions League vinte. È un club costruito per vincere e che vuole vincere titoli. Mi sento come se stessi entrando in un gruppo in cui ho qualcosa a cui posso contribuire. È un gruppo molto simile a quello del Bodo/Glimt, non vedo l’ora di iniziare“.

