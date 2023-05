Gyasi: “Maldini impressionante in allenamento, ma non se ne rende conto”

Emmanuel Gyasi, capitano e trascinatore dello Spezia, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di 'calciomercato.com'. Tra i tanti temi toccati c'è stato anche quello di Daniel Maldini, attaccante in forza al club ligure, ma di proprietà del Milan, che secondo lui è impressionante in allenamento, sebbene non se ne renda conto. Di seguito le sue parole a riguardo.