Gundogan, futuro ancora da decifrare: “Nulla è stato deciso”

Intervistato dai microfoni di Sky Sport subito dopo la vittoria della Champions League contro l' Inter , il centrocampista del Manchester City , Ilkay Gundogan , ha parlato del suo futuro. Il nazionale tedesco, infatti, si libererà dai Citizens e sarà uno dei giocatori svincolati e libero di accasarsi in un altro club. Tuttavia, Gundogan non ha escluso alcuna opzione. Ecco le sue parole.

"Questa coppa la inseguivo da 10 anni, dal ko contro il Bayern ai tempi del Dortmund. Ora sto provando a godermi tutto, stasera sono la persona più felice. Non riesco ancora a rendermene conto. La mia ultima partita col City? Onestamente non lo so: nulla è stato deciso, ne parleremo nelle prossime giornate e poi vedremo".