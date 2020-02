Guly: “Boban e Maldini troveranno la giusta strada per il Milan”

ULTIME NEWS MILAN – Andreas Guglielminpietro, ex giocatore di Milan e Inter, ha parlato del Derby di domenica, ma anche del momento delle singole squadre. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di ‘Radio Sportiva’: “Nel mio periodo erano due squadroni. Boban e Maldini li sento spesso, troveranno la strada giusta per il Milan, Io spero quest’anno Inter del mio amico Zanetti vince lo Scudetto ma è dura”. Intanto ecco le parole di Mateo Musacchio sul Derby di domenica e non solo, continua a leggere >>>

