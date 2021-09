Gullit: ‘Sono molto contento per questo Milan. Pioli ha dato lo spirito giusto’

Ruud Gullit, ex calciatore del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni sui rossoneri elogiando anche Stefano Pioli: ecco le sue parole

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Ruud Gullit ha parlato del Milan. Queste le parole dell'ex calciatore rossonero. "Sono molto contento per questo Milan, si vede che hanno molto più coraggio di attaccare e non soltanto difendere. Non fanno errori clamorosi come prima. Per me è difficile sapere quello che ha fatto Pioli, ma sono contento per lo spirito che ha dato al Milan". Intanto ecco le top news di oggi su tutto ciò che riguarda il Milan.