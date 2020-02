Gullit: “Rimpiango Berlusconi. Questo è un Milan senza faccia”

NEWS MILAN – Intervistato da Repubblica, l’ex rossonero Ruud Gullit ha dichiarato di rimpiangere i tempi in cui Silvio Berlusconi era alla guida del Milan: “Se rimpiango Berlusconi? Sicuro. Sapevi che era il presidente e cosa pretendeva. Ora il Milan è un club che non ha una faccia, è in vendita, è acquistabile, passa in altra mani? E soprattutto chi è il padrone? Chissà. Questo Milan galleggia, l’altro era saldo sulla terraferma. Una squadra deve avere punti di riferimento e carattere. Io oggi non li trovo”. Questa, invece, l’intervista rilasciata alla Gazzetta: continua a leggere>>>

