Gullit: “Il mio Milan fa parte della storia del calcio. Ancelotti re dei re”

Gullit: "Ho visto il Milan giocare e può fare bene contro il Newcastle"

Su Newcastle-Milan: "Mi dispiace molto per il Newcastle, la decisione presa a Parigi è stata incredibile. Credo che si meritino qualcosa dalla Champions League. Il Milan è, ovviamente, la mia squadra. Spero che facciano risultato, ma guardiamo a quello che è successo al Newcastle. Si discute sulla protezione degli arbitri, il che è comprensibile, e ci si chiede perché gli arbitri non vengano trattati con lo stesso rispetto che hanno nel rugby. Tuttavia, dobbiamo chiederci quanto spesso gli arbitri commettano errori madornali, come quelli di cui sono stati vittime il Man City e il Newcastle. Continuo a pensare che non sia giusto che i giocatori reagiscano, ma è comprensibile. Questa decisione potrebbe costare milioni e anche costare loro il prestigio! Non so cosa succederà nel match. Ho visto spesso i rossoneri in questa stagione e so che possono giocare bene, sono una buona squadra. Sarà difficile per il Newcastle".