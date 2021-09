Gullit: “Futuro da dirigente al Milan? Nessuno mi ha contattato”

Ruud Gullit, ex fuoriclasse del Milan, ha parlato del momento dei rossoneri mostrandosi molto ottimista per il futuro. Le dichiarazioni

Ruud Gullit , ex fuoriclasse del Milan, ha parlato del momento dei rossoneri e non solo. L'olandese è presente all'evento 'Giacinto Facchetti Awards'. Queste le dichiarazioniai microfoni di 'Sky Sport': "Devo molto all'Italia, c'è tanta bellezza e sono sempre contento di venire qua".

Sul Milan: "Sono molto contento che abbiano trovato la strada giusta. L'ho visto contro la Juve e contro il Liverpool: hanno sofferto molto e avuto un po' di fortuna nei goal; la velocità degli inglesi era troppa per i rossoneri, ma nel secondo tempo si è trovato il modo giusto di affrontare i Reds. Penso che questa partita aiuterà il Milan a migliorare per il campionato: diventerà ancora più forte. Piano piano faranno un passo in avanti verso un Milan che può vincere".