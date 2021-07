Guidolin: “Ecco il vantaggio del Milan di Pioli” | Serie A News

Francesco Guidolin, ex allenatore ed oggi commentatore per 'DAZN', ha parlato dei vantaggi che può avere il Milan di Stefano Pioli in Serie A

Daniele Triolo

Francesco Guidolin, ex allenatore ed oggi commentatore per 'DAZN', ha parlato dei vantaggi che può avere il Milan di Stefano Pioli nella Serie A 2021-2022 che comincerà tra meno di un mese. Queste le dichiarazioni di Guidolin a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. "Non dover ripartire da zero. Anzi, la consapevolezza dell’ottimo lavoro svolto da Pioli sarà la migliore base di partenza". Kessié, Ziyech e non solo: ecco le top news di oggi sul mercato del Milan.