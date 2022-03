Guerra in Ucraina, Shevchenko: “Giusto fermare la Russia nello Sport”

Andrij Shevchenko, ex giocatore del Milan, nell'intervista rilasciata a Repubblica ha parlato ovviamente della guerra in Ucraina

Andrij Shevchenko, ex giocatore del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Repubblica. In primo piano ovviamente la guerra in Ucraina e l'esclusione della Russia dalle competizioni calcistiche: "Decisione condivisibile, c'è stata un'aggressione. Finché non si ferma la guerra, gli atleti russi devono stare fuori". Un messaggio per gli atleti russi? "Non a un atleta, al popolo russo. Come potete assistere a tutto questo? Reagite, scendete nelle strade, andate in piazza e fermate la guerra".