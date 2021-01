Graziani: “Milan? Serve un difensore e un vice Ibrahimovic” | News

Ultime Notizie Milan News: le parole di Graziani

MILAN NEWS – L’ex attaccante Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. Graziani ha parlato dei possibili acquisti del Milan a gennaio.

“Mercato Milan? Comprare tanto per comprare no, ma se pensa di puntare allo scudetto fino alla fine allora servono un rinforzo di qualità in difesa e un altro in attacco come vice Ibrahimovic“. Calciomercato Milan: sfida con il Psg per il vice Ibrahimovic. VAI ALLA NOTIZIA>>>