Graziani: “Milan più competitivo dello scorso anno, può arrivare quarto”

Ultime Notizie Milan: Graziani crede nei rossoneri

MILAN NEWS – È un Milan sicuramente rinforzato e più sicuro di sé e, a quanto pare, secondo molti potrebbe bastare per arrivare in Champions League il prossimo anno. Così la pensa anche Francesco Graziani, ex allenatore e calciatore, che ai microfoni di Radio Sportiva ha dichiarato: “Né Daniel Maldini né Colombo possono risolvere i problemi del Milan, sono giovani molto forti, ma la squadra ha bisogno del suo capo carismatico: Ibrahimovic. Penso che il Milan sia più competitivo dello scorso anno e possa lottare per la Champions. Sta cercando un altro centrale perché le alternative a Romagnoli e Kjaer non sono tanto affidabili. Con l’arrivo di Bakayoko il Milan completerebbe la rosa e poi potrebbe prendere anche Chiesa…”

