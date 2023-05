Graziani: “In estate il Milan si è indebolito invece di rinforzarsi”

Ciccio Graziani, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al momento di forma del Milan e all'ultimo mercato estivo

Ciccio Graziani , ex calciatore, è intervenuto sulle frequenze di 'Radio Sportiva' e ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni in merito al Milan di Stefano Pioli , che a suo dire in estate si è indebolito invece di rinforzarsi. L'ex attaccante ha inoltre consigliato al tecnico del Diavolo di inserire le alternative solo in un secondo momento. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Ciccio Graziani sul Milan

"Certe società, come il Milan, hanno l'obbligo di entrare tra le prime quattro. Mettere i titolari a partita in corso quando c'è nervosismo poi diventa complicato anche per loro. In estate il Milan invece di rinforzarsi si è indebolita. In questo momento Pioli deve partire con i titolari, poi dopo inserisci le alternative". LEGGI ANCHE: Ibra, Openda e la grande offerta del PSG: Mercato Milan, le ultime di oggi